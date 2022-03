Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc: "Rufmord!"Jetzt kommen die bitteren Details raus

Auch an Jimi sind die turbulenten Wochen nicht spurlos vorbei gegangen. "Ich habe noch nie in meinem Leben einen Shitstorm abbekommen. Jetzt kriege ich es halt voll ab. Das ging bis zu Morddrohungen", erzählt er. "Meine ganze Family hat Hassnachrichten gekriegt. Auf sowas habe ich keinen Bock. Ich habe keinen Bock auf eine öffentliche Schlammschlacht." Doch Yeliz gab keine Ruhe, verbreitete immer mehr Lügen über die Ochsenknechts. "Alles, was ich tue im Leben sind meine Entscheidungen. Da kontrolliert mich niemand. Das ist absoluter Blödsinn", stellt Jimi klar.