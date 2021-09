Jimi Blue Ochsenknecht: Offiziell bestätigt! Liebes-Aus mit Yeliz Koc

Jimi Blue Ochsenknecht teilte in dem Statement außerdem noch mit: "Natürlich ist mir diese Entscheidung nicht leicht gefallen, vor allem in der jetzigen Situation, aber es gab für uns einfach keine andere Möglichkeit mehr." Im Sommer 2020 präsentierten sich die beiden als Paar in der Öffentlichkeit - es folgten viele Liebesbekundungen in den sozialen Netzwerken. Im Februar dann die Baby-News: Yeliz erwartet ein Kind! Dann zogen sie in eine gemeinsame Wohnung - eigentlich lief alles perfekt. Nun das überraschende Liebes-Aus. Über die Trennungsgründe ist nichts bekannt. "Die beiden wurden von den ganzen Ereignissen der Schwangerschaft überrannt. Da ist es zu einigen Reibereien gekommen", erklärte jedoch ein Insider in der "Bild"-Zeitung.

