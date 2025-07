Jimi Blue Ochsenknecht raus – SIE soll ihn bei "Forsthaus Rampensau" ersetzen!

Wie mittlerweile hinlänglich bekannt ist, wurde Jimi Blue Ochsenknecht am Hamburger Flughafen festgenommen. Der Grund: Ein europäischer Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Innsbruck wegen einer offenen Hotelrechnung in Höhe von rund 14.000 Euro. Die Konsequenz: Untersuchungshaft, die ihn vorerst von der Teilnahme an der Trash-Show ausschließt.