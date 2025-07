Jimi Blue Ochsenknecht: Razzia im Knast nach Nachricht an Yeliz!

Was zunächst nach einer netten Geste klang, entwickelte sich rasch zu einem handfesten Skandal: Am Dienstag tauchte in Jimi Blues Instagram-Story eine liebevolle Botschaft an seine Ex-Freundin Yeliz Koc (31) auf. Darin schrieb er: "Danke, dass du mir auch hier wieder eine Chance gegeben hast. Du bist eine absolute Löwin. Lass dir von niemandem jemals etwas anderes sagen. Du warst die einzige Person, die mir keine Vorwürfe gemacht hat und mir einfach geholfen hat, obwohl du tausend Gründe hättest, dies nicht zu tun."