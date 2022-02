Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc: Die alten Gefühle sind wieder da!

In der Talkshow "Riverboat" geriet Jimi Blue jetzt in Plauderlaune und berichtete darüber, wie es eigentlich dazu kam, das seinen Tochter auf den Namen "Snow" hört. Er offenbart: "Bei uns in der Familie sind wir sehr große Disney-Fans. Und auch die Mutter des Kindes ist auch ein sehr großer Disney-Fan. Und da kam der Name mal vor." Ebenfalls ergänzt er: "Und von daher hat es einfach super gepasst. Also sie hat dann den Namen gesagt und ich war direkt eigentlich begeistert. Und die Kleine hat jetzt auch noch blaue Augen, von daher passt das wirklich." Wow! Mehr Papa-Liebe geht wohl kaum! Wie glücklich Jimi über sein Vaterglück ist, wird auch regelmäßig über "Instagram" deutlich! Er teilte bereits des Öfteren zuckersüße Fotos und Videos mit seinem Sonnenschein und ließ dabei alle Fanherzen höher schlagen...