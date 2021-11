Niko Griesert: Verlobungs-Hammer! Er stellt seiner Michèle die Frage aller Fragen

Kein Tag geht vorbei ohne, dass das Bachelor-Couple Niko Griesert und seine Michèle de Roos süße Pärchen-Momente aus ihrem Alltag teilen. Die beiden sind verliebt wie eh und je und genießen ihre Zeit zu zweit in ihrer gemeinsamen Wohnung in Köln in vollen Zügen. Wagen die beiden nun den nächsten Schritt? Der ehemalige Rosenverteiler kann es kaum noch erwarten und stellt seiner Michèle jetzt die alles entscheidende Frage.