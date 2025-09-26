Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Yeliz Koc (31) waren mal ein Paar – doch danach herrschte Streit und Funkstille. Seit wenigen Wochen nun nähern sich Jimi und Yeliz wieder an, posten viele Fotos und gemeinsame Storys auf Social Media und Jimi verbringt viel Zeit bei Yeliz und der gemeinsamen Tochter Snow in Hannover. Die Gerüchteküche brodelt seitdem: Sind die beiden etwa wieder ein Paar? Oder steckt etwas anderes dahinter? Jetzt ist es endlich raus!