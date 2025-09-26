Endlich Klarheit

Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc: Die Gerüchte sind wahr! Jetzt machen sie es offiziell

Wochenlang wird jetzt schon gerätselt, was zwischen Jimi Blue und Yeliz läuft. Jetzt ist es raus!

Jimi Blue und Yeliz Koc als Gäste einer Hochzeit posieren auf einem roten Teppich, sie in einem grünen Kleid, er in einem beigen Anzug.

Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht haben eine gemeinsame Tochter.

VonInTouch Redaktion

Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Yeliz Koc (31) waren mal ein Paar – doch danach herrschte Streit und Funkstille. Seit wenigen Wochen nun nähern sich Jimi und Yeliz wieder an, posten viele Fotos und gemeinsame Storys auf Social Media und Jimi verbringt viel Zeit bei Yeliz und der gemeinsamen Tochter Snow in Hannover. Die Gerüchteküche brodelt seitdem: Sind die beiden etwa wieder ein Paar? Oder steckt etwas anderes dahinter? Jetzt ist es endlich raus!

Jimi und Yeliz bekommen eigene Show

Zu der Frage, ob sie wieder zusammen sind, äußerten sich mittlerweile schon beide Parteien: Nein, heißt es, sowohl von Yeliz’ als auch von Jimis Seite. Umso schöner, dass sie sich wieder so gut verstehen, dass sie, wie jetzt bestätigt wurde, eine gemeinsame Doku-Show für Sky drehen!

Offenbar sollen die Dreharbeiten bereits laufen und Jimi verrät gegenüber „Bild”, was in ihrer eigenen Doku gezeigt wird: „Einfach gesagt: unser Leben. Wir als Familie, als Eltern. Wie wir unseren Alltag mit Snow meistern. Wir zeigen aber auch, was beruflich bei uns passiert. Yeliz will sich ein Haus kaufen, auch das wird zu sehen sein.“

Yeliz und Jimi wollen sich vor den Kameras mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen und vor allem ihrer Tochter Snow damit beweisen, dass egal, was geschehen ist, man immer wieder zueinander finden kann.

Einen Namen für ihre Doku-Soap gibt es noch nicht. Der Sendestart ist allerdings noch für dieses Jahr geplant!

