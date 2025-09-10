Yeliz Koc & Jimi Blue wieder ein Paar? Jetzt ist es offiziell

Schon seit einigen Tagen wird spekuliert, dass Yeliz Koc (31) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) wieder ein Paar sind. Nach jahrelangem Streit und Funkstille hat sich das Ex-Paar wieder angenähert, Jimi verbringt viel Zeit bei seiner Ex und ihrer gemeinsamen Tochter in Hannover. Doch was läuft da wirklich? Jetzt äußert sich Yeliz zu den Liebes-Gerüchten.