Endlich Klarheit

Yeliz Koc & Jimi Blue wieder ein Paar? Jetzt ist es offiziell

Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht haben offenbar wieder zueinander gefunden. Jetzt äußert sich Yeliz zu dem vermeintlichen Liebes-Comeback.

Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht als Hochzeitsgäste auf einem roten Teppich. Yeliz trägt ein grünes Kleid, Jimi einen beigen Anzug. - Foto: Instagram/yelizkoc

Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht verbringen wieder viel Zeit miteinander.

© Instagram/yelizkoc

VonInTouch Redaktion

Schon seit einigen Tagen wird spekuliert, dass Yeliz Koc (31) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) wieder ein Paar sind. Nach jahrelangem Streit und Funkstille hat sich das Ex-Paar wieder angenähert, Jimi verbringt viel Zeit bei seiner Ex und ihrer gemeinsamen Tochter in Hannover. Doch was läuft da wirklich? Jetzt äußert sich Yeliz zu den Liebes-Gerüchten.

Yeliz Koc äußert sich zu Liebes-Comeback

Auf Instagram hat die Influencerin zu einer Fragerunde aufgerufen und wurde natürlich direkt mit der Frage konfrontiert, ob sie und Jimi wieder ein Paar wären. „Nein, sind wir nicht, aber wir verstehen uns gut”, schreibt Yeliz dazu.

Damit ist das Gerücht wohl (vorerst) aus der Welt geschaffen. Aber wer weiß, was die Zukunft bringen wird …

Jimi Blue OchsenknechtYeliz Koc
