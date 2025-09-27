Yeliz Koc: Liebescomeback für die Kameras?
Yeliz Koc zeigt sich neuerdings wieder zusammen mit Ex Jimi Blue Ochsenknecht. Neu entflammte Gefühle sind wohl nicht der Grund für die plötzliche Harmonie…
Yeliz Koc strahlt.
Erst beglich sie großzügig seine offene Hotelrechnung, nun geht Yeliz Koc (31) auch noch auf Kuschelkurs. Arm in Arm mit ihrem Ex Jimi Blue Ochsenknecht (33) zeigt sie sich auf Instagram, witzelt zu dem Foto: „Heute wird geheiratet!“ Von Zoff keine Spur mehr, im Gegenteil. Klar, dass die Fans spekulieren: „Seid ihr wieder zusammen?“
Jimi und Yeliz zeigen sich wieder zusammen
Tatsächlich soll Jimi nach seinem Gefängnisaufenthalt wieder in Hannover bei Yeliz und der gemeinsamen Tochter Snow (3) leben. Ein Insider berichtet: „Seit er wieder Single ist, hat Jimi seinen Verstand wiedergefunden. Vorher lief ja alles auf komplette Isolation hinaus, weil ihn seine Ex so unter Kontrolle hatte.“
Von Rennfahrerin Laura Marie Geissler ist Jimi seit rund einem Jahr getrennt. Nun deutet vieles auf einen Neustart mit Yeliz hin. Doch sind die Gefühle wirklich echt – oder geht’s doch eher ums Geschäft?
Wahre Liebe oder Kalkül?
Eigentlich sollten die beiden schon zusammen in der österreichischen TV-Show „Forsthaus Rampensau“ auftreten, doch Jimis Knast-Aufenthalt zerschoss den Plan. Weitere Formate würden sich jedoch anbieten: Shows wie „Prominent getrennt“ oder „Temptation Island VIP“ wären ideal (und lukrativ!) für das Duo mit der turbulenten Vergangenheit. In Branchenkreisen wird gemunkelt, Jimi könnte sogar in den „Promi Big Brother“-Container ziehen, Yeliz ihn dort besuchen.
Fakt ist: Gemeinsam wären die beiden ein TV-Quotengarant – ob es privat klappt, bleibt fraglich.
