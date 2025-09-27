Yeliz Koc: Liebescomeback für die Kameras?

Erst beglich sie großzügig seine offene Hotelrechnung, nun geht Yeliz Koc (31) auch noch auf Kuschelkurs. Arm in Arm mit ihrem Ex Jimi Blue Ochsenknecht (33) zeigt sie sich auf Instagram, witzelt zu dem Foto: „Heute wird geheiratet!“ Von Zoff keine Spur mehr, im Gegenteil. Klar, dass die Fans spekulieren: „Seid ihr wieder zusammen?“