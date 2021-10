Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc: Neues Glück! Nach der Geburt ihrer Tochter ist alles wie früher!

Via "Instagram" teilt Jimi Blue Ochsenknecht nämlich nun ein Video mit seinen Fans, welches an Niedlichkeit kaum zu übertreffen ist. Der Sohn von Natascha Ochsenknecht ist dabei zu sehen, wie er für sein Töchterchen Snow sein Lieblingslied trällert. Das er dabei gefilmt wird, ist ihm scheinbar nicht bewusst. So kommentiert er zu dem Beitrag: "Wenn man der Kleinen einen seiner Lieblingssongs vorsingt und dabei heimlich gefilmt wird". Wie süüüß! Scheinbar hat Yeliz den niedlichen Moment genutzt, um heimlich von ein Video von Jimi zu machen. Vor einigen Wochen wäre solch ein Familienaugenblick undenkbar gewesen. Doch wie es scheint, hat Töchterchen Snow die Streits der beiden in den Hintergrund geschoben - zum Glück! Wie es für Yeliz und Jimi wohl weiter geht? Wir können gespannt sein...