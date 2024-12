Jimi Blue Ochsenknecht: Versöhnung! Comeback bei "Diese Ochsenknechts"?

In einem TikTok-Video ließ Jimi Blue wissen, dass er nie den Kontakt zur gesamten Familie verloren habe. "Ich hatte immer Kontakt zu meinem Bruder Wilson Gonzales und meinem Vater Uwe Ochsenknecht", sagte der 32-jährige Schauspieler. Doch offenbar hat sich die Dynamik in letzter Zeit verändert: Er habe nun auch häufiger Austausch mit seiner Mutter Natascha und seiner Schwester Cheyenne. Reflektiert erklärte er, dass Konflikte in Familien völlig normal seien. "Manchmal muss man einfach über den eigenen Schatten springen und gewisse Dinge hinter sich lassen. Familie bleibt Familie, auch wenn man nicht immer einer Meinung ist. Entscheidend ist, was man daraus macht."Jimi Blue deutete zudem an, dass in naher Zukunft viel Positives geschehen werde – möglicherweise auch in Hinblick auf den familiären Zusammenhalt. Ob er dabei indirekt auf seine Ex-Freundin Yeliz Koc (31) und ihre gemeinsame Tochter Snow anspielte, ließ er offen. Eine konkrete Verbindung stellte er jedoch nicht her.