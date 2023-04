Jimi Blue Ochsenknecht: Zurück zur Ex - Seine Familie fällt ihm in den Rücken

Natascha Ochsenknecht

Familien-Doku! Vermarktet sie ihre Kinder?

Bald heißt es „Keeping Up with the Ochsenknechts“ – in einer neuen Reality-Show a la Kardashian zeigt die Familie intime Details aus ihrem Leben. Ganz vorneweg: Mama Natascha Ochsenknecht! Die zeigt keine Scham ihre eigenen Kinder zu vermarkten – und das gegen deren Willen!