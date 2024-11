Joachim Llambi: Alkohol-Beichte! Diese Erfahrung wünscht er niemandem

Seinen 19. Geburtstag habe er mit seinen Cousins in Spanien zu heftig gefeiert. "Wir haben uns weggeschossen", so Joachim Llambi. "Ich war so betrunken! Es waren keine 1,5 Promille, es waren mehr! Meine Oma saß bis nachmittags an meinem Bett und hat gehofft, dass der Junge nicht stirbt." Eine schreckliche Erfahrung, die dem Tanzprofi offenbar eine Lehre war.

Doch auch als Erwachsener bekam er die zerstörerische Kraft der Alltagsdroge zu spüren. Nachdem er 2003 seine Ex-Frau Sylvia (58) für seine jetzige Frau Ilona (51) verlassen hatte, flüchtete diese sich in den Alkohol und wurde schließlich von ihrer eigenen Mutter in ein Pflegeheim eingewiesen. Kein Wunder, dass Joachim Llambi weitgehend abstinent lebt. Und dankbar ist, dass es ihm so gut geht. "Ich habe keine Wehwehchen, die andere in meinem Alter längst haben. Es geht nicht mehr alles so wie vor 20, 30 Jahren. Aber ich versuche, mich fit zu halten." Und das geht am besten mit Wasser, Tee und Säften!

Joachim Llambi: Sie steht in den Startlöchern! Holt er seine Tochter zu "Let's Dance"? Im VIDEO gibt es alle Details: