Joachim Llambi: Das vertuschte Drama um seine Ex-Frau

Sylvia war Llambis erste große Liebe. Sie teilten die Leidenschaft fürs Tanzen. Alles schien perfekt. Bis Llambi sein Herz an die Fitnessstudio-Inhaberin Ilona verlor …

"In einer Steh-Pizzeria in Frankfurt lud ich eine hübsche Frau auf ein Wasser ein. Ich gab ihr meine Visitenkarte und sagte: Wenn Sie mal Lust haben, rufen Sie mich an." Damit nahm die Tragödie ihren Lauf. Llambis Ehe zerbrach.

Sylvia ertränkte ihren Kummer im Alkohol, zerstörte damit ihr Leben. "Ihr Gehirn wurde durch die Sucht geschädigt. Ich musste sie in ein Pflegeheim einweisen lassen. Sie hätte sich sonst totgetrunken", sagt ihre Mutter Ingeborg.

Die Last des Schicksals seiner ersten Ehefrau muss auch Joachim Llambi tragen …

