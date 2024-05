Joachim Llambi & Victoria Swarovski: Abschied von "Let's Dance"?

Das fragt sich auch ein anderer: Seit Staffel 1 sitzt Chefjuror Joachim Llambi fest auf seinem Jurysessel. In der aktuellen Staffel ist er aber fieser denn je und brachte sogar eine Teilnehmerin mit seiner Beurteilung zum Weinen. An den Tanz-Künsten von Motorrad-Influencerin Ann-Kathrin Bendixen (24) ließ der Jury-Motzer in der sechsten Live-Show kein gutes Haar: "Mir fehlt die Selbstständigkeit. Du musst einfach selbst performen. Du warst viel zu oft an der Hand von deinem Tanzpartner." Die Influencerin schluchzte: "Ich will nicht mehr."

Lammfromm ist Llambi nur bei seinen Lieblingsprofitänzerinnen, wie Ekaterina Leonova (37), die schon einigen Kandidaten den Kopf verdrehte. Vielleicht auch dem Chefjuroren? Bei ihrer Rumba mit Choreograf Detlef D! Soost (53) schwärmte der sonst so strenge Experte. "Das war Sex pur, Leute! So muss Rumba sein. Drin – und nicht dran!" Er zückte sogar die 10-Punkte-Kelle. Ob das seine Ehefrau Ilona (50) gerne hört? Bereits 2018 kam es zur kurzzeitigen Trennung des Ehepaares. Nach 18 Jahren bei "Let's Dance" will sie ihren Mann vielleicht nur für sich haben, er soll dauerhaft nach Mallorca ziehen, nicht mehr nach Köln pendeln. Zweisamkeit, Grillen und Golfspielen unter der spanischen Sonne. Scheint so, als wenn auch Llambis Zeit bei "Let's Dance" abgelaufen ist.