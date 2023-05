Joachim Llambi: Geheimes Vater-Glück! Sein Doppelleben wurde enthüllt

"Daheim muss niemand vor mir zittern. Ich bin nicht so streng", verrät Joachim Llambi. Und erklärt schmunzelnd: "Die Mädels wickeln Papa immer um den Finger." Und seine Töchter können da nur zustimmen.

Während eine der beiden Töchter sich nicht in der Öffentlichkeit zeigt, ist Llambis Stieftochter Katharina (23) bei Veranstaltungen gerne mal an seiner Seite. Dann schwärmt die junge Frau, die neben dem Studium als Model tätig ist, in den höchsten Tönen von ihm: "Als Papa ist er unterstützend, er gibt immer gute Tipps und heitert einen auf, wenn irgendetwas ist. Ich finde es toll, dass wir ein gutes Verhältnis haben, viel gemeinsam unternehmen." Zusammen gehen Vater und Tochter auf Konzerte, tanzen zu moderner Musik. "Ich bin für jeden Blödsinn zu haben", plaudert der sonst so hart wirkende Juror aus.

Katharina, die Llambis Ehefrau Ilona (49) mit in die Ehe brachte, nennt ihren Stiefvater liebevoll Papa. Statt energisch erlebt sie ihn im Familienalltag sanftmütig. "Zu Hause ist er anders. Zumindest nicht so, wie sich das viele 'Let's Dance'-Zuschauer vorstellen", erzählt Katharina. "Ich kann mit allem zu ihm kommen. Niemand kann einem so klar die Realität vor Augen führen."

Und doch blitzt auch im Privatleben ab und zu der strenge Juror durch. "Wenn die Kinder meinen, einem auf dem Kopf herumtanzen zu müssen, dann muss man auch mal sagen: Bis dahin und nicht weiter", findet der gelernte Bankkaufmann. Doch seine klaren Ansagen meint er nicht böse. "Ich bin nur ehrlich", erklärt der TV-Star. "Meine Familie kennt mich gut und kann das einschätzen. Für meine Töchter ist Papa der Größte – das finde ich toll!"

