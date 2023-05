Joachim Llambi: "Let's Dance"-Aus? Er bestätigt die Vermutungen!

Immer wieder wird im Netz gemunkelt, dass Joachim in der nächsten Staffel nicht mehr dabei ist. Andere Zuschauer sind sich dagegen sicher, dass er seinen Job bei "Let's Dance" niemals an den Nagel hängen würde. Als ein Follower ihn auf die Gerüchte ansprach, reagierte der gebürtige Spanier ziemlich deutlich: "Florian Silbereisen hat ja auch ein Verhältnis mit Beatrice Egli… stand als Gerücht in der Zeitung." Erst kürzlich stellte Llambi in einem Interview mit der "BILD"-Zeitung klar: "Mir macht das alles ja Spaß und ich würde auch bei viel mehr Geld auf meinem Konto noch weiter hinter diesem Jury-Pult sitzen wollen." Die Zuschauer müssen also auch weiterhin nicht auf ihn verzichten.

