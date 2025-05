Joachim Llambi: Heftige Attacke von seinen Kollegen!

Bereits in der ersten Folge der dritten Staffel sicherte sich Llambi ein begehrtes Schutzschild – ohne Rücksicht auf seine Mitstreiter:innen. Motsi Mabuse (43) wütete gegen ihren Kollegen, während Charlotte Würdig (46) richtig ausfallend wurde: "Digger, ist das dein fucking Ernst gerade, dass du dir hier das Schild holst, während wir hier am Start sind?!", schreit sie. Ein Move, der ihn nun teuer zu stehen kommen könnte. Denn in Folge 2 schlagen seine prominenten Kolleg:innen zurück.