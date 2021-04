Das Liebesleben von Joachim Llambi gleicht einer wahren Berg- und Talfahrt. Nachdem im Herbst 2018 die zweite Ehe mit seiner Frau Ilona zerbrach, präsentierte der „Let’s Dance“-Juror nur wenige Wochen später eine neue Dame an seiner Seite. Das Liebestechtelmechtel mit der PR-Managerin Rebecca Rosenschein war heiß und kurz – schon im Mai 2019 gab Joachim Llambi das nächste Liebes-Aus bekannt. Und siehe da, seither trägt der Casanova wieder seinen Ehering! Was ist dran an den Gerüchten um ein Liebes-Comeback der Llambis?