Nach Rauswurf: Joachim Llambi äußert Enttäuschung – "zu kontrolliert"

Was in jedem Fall bleibt, ist die Jury. Der TV-Star betont, dass er auch nach 20 Jahren nicht ans Aufhören denken. Dennoch streckt der Moderator seine Fühler auch in andere Richtungen aus. So ist Joachim Llambi beispielsweise derzeit in der dritten Staffel von "Die Verräter" zu sehen. Morgen erscheint das Finale bei RTL+, eine Woche später gibt es die Folge bei RTL zu sehen. Der Juror ist schon längst nicht mehr dabei, er wurde bereits nach wenigen Folgen von den Verrätern geopfert.