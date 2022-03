Joachim Llambi: "Let's Dance"-Drama! Jetzt bricht alles über ihm zusammen

Joachim Llambi ist dafür bekannt, ein strenger Juror zu sein. Bei "Let's Dance" lässt er teilweise wirklich kein gutes Haar an den Kandidaten und Profitänzern. Ob er sich hier wohl Dieter Bohlen zum Vorbild genommen hat? So oder so: Sein Verhalten kommt bei den Zuschauern einfach nicht gut an!