Let's Dance: Corona! René Cassely fällt aus

René Cassely wurde leider positiv auf Corona getestet, nachdem letzten Freitag bereits seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger ausfiel. Für sie sprang kurzfristig Regina Luca ein, mit der er eine heiße Rumba aufs Parkett legte. Doch jetzt heißt es für René erstmal Quarantäne statt Trainingssaal. "Ich bin einfach extrem traurig, dass wir nächste Woche nicht in der Show dabei sein. Mein Herz blutet! Ich hätte so Bock gehabt, wieder mit Kathrin zu tanzen", teilt der Akrobat seinen Fans jetzt in einer Instagram-Botschaft mit. "Die arme Kathrin muss jetzt noch eine Woche aussetzen. Ich hoffe, dass wir bald wieder fit sind und dann wieder das Training starten dürfen." Wir drücken die Daumen, dass es René bald wieder besser geht!