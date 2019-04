Reddit this

Droht Joachim Llambi jetzt das bittere "Let's Dance"-Aus? Was der Juror jetzt verriet, klingt besorgniserregend...

Er ist der Jury-Schreck bei „Let’s Dance“: ! Wenn die Kandidaten von ihm bewertet werden, hagelt es Kritik! Die Regel besagt, dass jede Woche ein Tanz-Paar aus der Show fliegt. Doch auch die Juroren sind nicht gefeit, wie der -Star im Interview mit „Schöne Woche“ erzählt. Droht ihm etwa das Aus bei „Let’s Dance“?

Joachim Llambi: "Let's Dance"-Aus ist möglich

„In der Branche ist es ein Kommen und Gehen“, erklärt der 54-Jährige. So musste beispielsweise vergangenes Jahr überraschend ihren Platz als Moderatorin räumen. „ ist der Vertragsgeber, der Sender muss so etwas entscheiden“, so Joachim Llambi. „Das kann jedem passieren! Man wird genauso vom Publikum und vom Sender bewertet, wie ich Tänzer beurteile. Man muss immer eine gute Leistung bringen.“

Angst habe der Juror allerdings nicht. Trotzdem würde er ein „Let’s Dance“-Aus sehr traurig finden. „Das gebe ich zu“, sagt der gebürtige Duisburger. „Aber ich sage mal so: Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue!“