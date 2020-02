Joachim Llambi: So heftig rechnet er jetzt mit Laura Müller ab!

Für Laura Müller beginnt ab dem 21. Februar 2020 ein riesiges Abenteuer. Die 19-Jährige wagt nach ihrem „Playboy“-Shooting den nächsten Schritt und nimmt erstmals ohne an einer -Show teil. Bei „Let’s Dance“ will sie zeigen, was wirklich in ihr steckt. Doch da hat sie die Rechnung ohne gemacht…

Joachim Llambi rechnet mit Laura Müller ab

Im Gespräch mit „Bild“ geht der Juror hart mit der Influencerin ins Gericht. „Laura Müller? Kenn ich nicht … Aber ich werde sie kennenlernen. Sie wird Aufmerksamkeit bei und Co. generieren. Ich bin aber nicht überzeugt, dass unsere Zuschauer sie mit offenen Armen empfangen werden“, verrät er.

Einen Küken-Bonus werde sie bei dem 55-Jährigen jedenfalls nicht bekommen! „Mir ist es auf Deutsch gesagt vollkommen egal, welchen Freund sie hat oder welches Bild sie sonst in der Öffentlichkeit abgibt. Wenn sie aber nicht abliefert, wird sie schnell weg sein. Da hilft es auch nichts, wenn der Wendler jede Woche in der ersten Reihe sitzt und wild klatscht. Wenn sie so tanzt wie er, ist sie noch schneller weg“, feuert der gebürtige Duisburger.

Besonders bitter: Joachim ist sich sicher, dass die „Let’s Dance“-Zuschauer von Lauras Teilnahme nicht sonderlich begeistert sind. Doch er will ihr eine faire Chance geben: „Ich sage mal so: Bei uns wird getanzt und nicht gesprochen – das ist schon mal gut für sie.“

