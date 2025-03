Joachim Llambi spricht Tacheles: "Mir ist es vollkommen egal, wer weiterkommt."

Bei "Let’s Dance" ist Joachim Llambi (60) bekannt für seine kritischen Bewertungen und hohen Ansprüche an die Kandidat:innen. Doch im Vergleich zu anderen Juroren in der deutschen TV-Landschaft, wie Dieter Bohlen oder Heidi Klum, verfolgt Llambi eine andere Strategie – das stellte er nun in einem Interview mit "Bild" klar.