Joachim Llambi: Süße Familienbeichte mit 59!

Wenn es den Job ihres Sohnes geht, gibt die rüstige Rentnerin gerne eine Portion ihres Senfes dazu – auch während der Arbeitszeit vor laufender Kamera. Hier ein Anruf, dort eine SMS oder mal eine Whatsapp-Nachricht: „Ich habe mein Handy immer auf dem Pult liegen. Wenn etwas ist, was ihr nicht gefällt, dann schreibt sie“, plaudert der „Let’s Dance“-Juror jetzt in der „NDR Talk Show“ aus. Kritik, die Joachim Llambi versucht, so lange wie möglich zu ignorieren – bis er schließlich doch antwortet. „Wenn ich gerade den Kommentar spreche, schaue ich nicht drauf. Aber wir haben ja ab und zu bei RTL eine Werbepause.“

Doch auch wenn seine Mutter gerne in den unpassendsten Momenten dazwischenfunkt – sauer ist er deshalb bestimmt nicht. Denn: Mama ist und bleibt einfach die Beste und meint’s bestimmt nicht böse mit ihrem „Jungen“...