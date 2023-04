Joachim Llambi: Ein Schicksalsschlag hat alles verändert

Als der kleine Joachim damals elf Jahre alt war, erhielt sein Vater Narciso (†) die schreckliche Diagnose Hirntumor. Und von da an war nichts mehr wie zuvor. Neun Jahre lang, bis zu seinem Tod, pflegte Llambi seinen Vater gemeinsam mit seiner Mutter Ingrid. "Das war keine einfache Zeit", so der TV-Star. Seine Mutter erinnert sich: "Von dem Tag an, wo mein damaliger Mann so schwer krank wurde, musste Joachim selbstständig sein."

Als Lambi dann seinen geliebten Vater, seinen Beschützer, für immer verlor, mischte sich unter die Trauer auch Zukunftsangst. "Der Vater war der – fast – Alleinverdiener in der Familie", so Joachim Llambi. "Ich hatte Gott sei Dank immer meinen Sport, meine Freunde. Aber ja, es ist dann nicht so eine einfache Zeit. Auch als ich in der Ausbildung war, da konnte ich das Geld nicht rausschießen, da mussten wir dann zusammenhalten."

Zum Glück taten Joachim und seine Mama das auch. "Ich muss meiner Mutter da aber einen großen Dank aussprechen, dass sie mir alles ermöglicht hat", so Llambi gerührt. "Das war eine schwere Zeit, das hat uns geprägt, bis heute", erklärt er.

Es könnte also einer der Gründe sein, weshalb der TV-Star heute manchmal so eisenhart wirkt. Ganz sicher ist, dass dieser furchtbare Schicksalsschlag das Band zwischen Llambi und seiner Mutter unzertrennbar machte. Bis heute. "Das schweißt zusammen! Meine Mutter und ich – wir sind ein sehr gutes Team."

