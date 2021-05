Joachim Llambi & Daniel Hartwich: Jetzt gibt es richtig Ärger!

Was Herr Llambi zu dem Zeitpunkt anscheinend nicht wusste: Daniels Mutter ist bereits gestorben. "Das ist nicht mehr so möglich", bemerkte er mit versteinerter Miene. Was für ein unangenehmer Moment! Llambi entschuldigte sich zwar sofort, doch die Zuschauer fanden den Spruch trotzdem unmöglich. "Llambi, du bist ein wandelnder FETTNAPF auf zwei Beinen!", schimpfte beispielweise ein Twitter-User. Ein andere kommentierte entsetzt: "Ich wünschte Llambi könnte mit seinen unlustigen, unangebrachten Sprüchen aufhören. Kann er nicht, daher Llambi raus!"

Bittere Entscheidung bei "Let's Dance"! Im Video erfahrt ihr, welche Profitänzer dieses Jahr die Show verlassen mussten: