Christian Polanc: Mega-Eklat nach dem "Let's Dance"-Aus

Am Ende mussten die beiden die Sendung sogar verlassen. "Es tut mir super leid für Lola. Ich fand, das war einer ihrer besten Tänze", sagte Christian traurig. Und auch Lola ist enttäuscht. "Ich war mir sicher, dass es meine beste und emotionalste Performance wird. Noch nie habe ich so viel investiert wie in diesen Magic Moment. Und dann zu hören, dass ich gelacht hätte in der Choreo, obwohl ich nur am Heulen war, war für mich ein bisschen suspekt."

