Joachim Llambi: Verhängnisvolle Schicksalsjahre! Sein Trauma lässt ihn nicht los

Als der kleine Joachim elf Jahre alt war, änderte sich sein Leben schlagartig. Sein geliebter Vater Narciso, der gebürtig aus Spanien kam, bekam die Schock-Diagnose Hirntumor "Von dem Tag an, als mein damaliger Mann so schwer krank wurde, musste Joachim selbstständig sein. Das ging gar nicht anders", erzählt seine Mutter Ingrid Stempel (81). Da gab es keine neun Jahre bis zu seinem Tod. Psychologen warnen: Kinder, die zu früh Aufgaben von Erwachsenen übernehmen müssen und denen dadurch die Jugend in Teilen genommen wird, entwickeln als Erwachsene oft einen ungesunden Perfektionismus, gepaart mit übersteigerten Anforderungen. Kein Wunder also, dass Llambi nicht nur ein akribisch ehrgeiziger Tänzer wurde – sondern auch noch ein strenger Juror, der nichts durchgehen lässt.