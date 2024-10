Joe Jonas: So verpasst ihm Ex Sophie Turner einen "Schlag ins Gesicht"

Laut einer Quelle von Daily Mail ist ihr Ex Joe nicht so happy über die neue Beziehung von Sophie."Joe findet, dass Sophies übertriebener Geburtstagspost für Peregrine [...] ein Schlag ins Gesicht ist, vor allem wenn man bedenkt, dass sie mit ihm zusammen ist, seit Joe die Scheidung eingereicht hat", so die Quelle. Sie verrät außerdem, dass es ihn schon lange zu stören scheint, er seine Gefühle jedoch versucht zu verbergen, besonders wegen ihrer zwei gemeinsamen Töchter. Denn egal welches Verhältnis das Ex-Ehepaar miteinander pflegt, ihrer Rolle als fürsorgliche Eltern werden sie immer treu bleiben.

