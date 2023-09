Sophie Turner & Joe Jonas: Rosenkrieg nach Ehe-Aus! Nun geht es um die Kinder

Im Mai begann Turner mit den Dreharbeiten zu einer sechsteiligen Dramaserie für einen britischen Streamingdienst, was laut der in New York eingereichten Klage die "erste bedeutende Rolle" sei, die Turner seit der Geburt der Kinder übernommen habe, heißt es "CBS News" zufolge. Während Turner zum Arbeiten in Großbritannien blieb, verließ Jonas Ende Juli das Land, um mit den Jonas Brothers auf Tour zu gehen. Diese begann am 12. August in New York. Aufgrund Turners vollem Drehplan reisten die Kinder angeblich mit Jonas.

Turner behauptet dem Bericht zufolge, der "Zusammenbruch" ihrer Ehe sei "sehr plötzlich geschehen". Am 15. August soll es einen Streit gegeben haben. "Am oder um den 1. September 2023 reichte der Vater in Florida eine Scheidungsklage gegen die Mutter ein", berichtet "CBS News" unter Berufung auf ihre Klage weiter. Turner hat angeblich aus den Medien von der Scheidung erfahren.

Sophie Turner wollte die Kinder nun offenbar nach Großbritannien zurückbringen, was Jonas angeblich verweigerte. Bevor sie sich für den angeblichen Umzug nach Großbritannien entschieden, lebten Turner und Jonas mit ihren Kindern Medienberichten zufolge hauptsächlich in New York City und Miami.