Joelina Drews: Bittere Demütigung! Lucas Cordalis und Achim Petry fahren ihr in die Parade

Bei den Zuschauern kamen die Auftritte nämlich schlecht an. Die Kritik in den sozialen Medien war geradezu niederschmetternd. "Einfach nur Sohn oder Tochter sein, das reicht anscheinend“, lautete ein empörter Kommentar. Ein No-Go alle drei, weil musikalisch nichts geerbt von den berühmten Vätern, außer viel Geld." Ein anderer Schlager-Fan schrieb: "Das ist Körperverletzung!", ein weiterer: "Ohne ihre Nachnamen könnten die nicht mal als Straßenmusikanten auftreten. Warum holt das Fernsehen die immer wieder?" Diese Frage können wohl nur die Verantwortlichen selbst beantworten. Der Plan des Dreiergespanns ist jedenfalls nicht aufgegangen. Den formulierte die Tochter von Schlagerlegende Jürgen Drews nämlich kürzlich so: "Es ist ein Vermächtnis, welches wir jetzt weiterführen."