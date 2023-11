Joelina Drews: Kann ihr Vater sie vor dem Absturz bewahren?

Schon im letzten Jahr zog sich die Sängerin aus der Musikbranche zurück, gab zu: "Ich bin aktuell in einer Lage, in der ich mich nicht wohlfühle und extreme Selbstzweifel habe!" Kommen die schlechten Gefühle nun wieder hoch? Denn schon seit ihrer Jugend leidet sie darunter, mit dem berühmten Papa verglichen zu werden. "Als Kind eines bekannten Musikers ist es generell noch einmal schwerer, die Leute zufriedenzustellen", so Joelina. Und so richtig gut läuft ihre eigene Karriere eben nicht …

Als Teenager hatte sie sogar mit Depressionen zu kämpfen, rutschte in die Magersucht. Gut möglich, dass sich ihre Eltern nun große Sorgen machen – schließlich könnte Joelina wieder in eine Abwärtsspirale geraten. Glücklicherweise ist das Verhältnis zu Papa Jürgen Drews und Mama Ramona sehr eng. Mit den beiden kann sie über all die Sorgen, die ihr durch den Kopf geistern, sprechen und sich mental wieder aufbauen lassen.