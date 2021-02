Jörg Pilawa: Erschütternd, was jetzt ans Licht kommt

Wie Jörg Pilawa nun berichtet, musste er schon in jungen Jahren einen schlimmen Schicksalsschlag verkraften. So verstarb sein Vater, als Jörg gerade mal 20 Jahre alt war. In der "NDR"-Talkshow verrät Jörg: "Ich habe ja meinen Vater auch verloren, da war ich 20. Also der hatte einen Hirntumor." Traurige Worte, die einen intimen Einblick in das Innerste von Jörg gewähren. Doch obwohl der Moderator seinen Vater so früh verloren hat, hat er zu ihm immer noch eine innige Bindung...