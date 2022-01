Jörg Pilawa: Schlussstrich! Alles aus und vorbei nach so vielen Jahren

Bisher haben sich weder SAT.1 noch Jörg Pilawa dazu geäußert. Es ist aber gut möglich, dass der Sender das bald offiziell bestätigt, denn in den kommenden Tagen steht eine digitale Pressekonferenz an. SAT.1 wolle man wieder zu alter Stärke zurückführen - und da könnte Jörg Pilawa gut reinpassen. Denn schließlich hat er beim Privatfernsehen angefangen. moderierte damals einen Daily-Talk sowie "Die Quiz-Show" in SAT.1.

Der geheime Babyplan von Helene Fischer wurde enthüllt - mehr dazu hier im Video: