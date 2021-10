Jörg Pilawa: Trauriges Geständnis von dem Moderator!

Selbst die ganz normalen Dinge im Alltag sind eine Herausforderung. "So etwas Einfaches wie eine Flasche aufzudrehen, die Hände zu bewegen – das ist alles schmerzhaft", erzählt er. Die Zeit, in denen es keine Schübe gibt, nutzt er mit seiner Tochter intensiv und hat gelernt, mit der Krankheit besser umzugehen. "Ich habe mir klargemacht, dass man diese Zeit, wo der Schub nicht da ist, nutzen muss", so Jörg Pilawa.

Blitzhochzeit während Schwangerschaft bei Helene Fischer. Mehr dazu hier im Video: