Jörg Pilawa & Jana Ina Zarrella: Hinter der Showbühne hat es gefunkt

Und Jörg Pilawa unterstützte die Annäherung der beiden natürlich, als eine Art Liebesgott Amor. Doch erst Jahre später wurde aus Giovanni und Jana Ina ein richtiges Paar. Die Hochzeit und später zwei Kinder krönten das Glück, das bis heute hält. Jana Ina ist immer noch so verliebt in ihren Mann wie am ersten Tag. „Giovanni, der ist ein besonderer Mensch“, schwärmt sie. „Ich habe mich in ihn verliebt, weil ich sah, dass er ein Familienmensch ist. Er hat ein Riesenherz, aber vor allem: Er ist bodenständig. Und er gibt mir täglich das Gefühl, dass ich die beste Frau der Welt bin.“ Und der Moderator sagt mit leuchtenden Augen: „Ich liebe sie abgöttisch!“Beide sind sich sicher, dass ihre Ehe ein Leben lang halten wird. Und dafür sind die beiden ihrem Freund Jörg Pilawa sehr dankbar. Wer weiß, ob sie ohne ihn jemals so ein tiefes Glück gefunden hätten…