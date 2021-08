Jörn Schlönvoigt: Trauriger GZSZ-Ausstieg – Jetzt verrät er seine Pläne

Am 4. August 2021 ist Jörn Schlönvoigts letzter Drehtag bei GZSZ, anschließend gönnt sich der Schauspieler eine längere Drehpause. Aktuell plant er insgesamt fünfeinhalb Monate auszusetzen! Somit wäre er erst im neuen Jahr wieder im TV zu sehen. Bei "Guten Morgen Deutschland" plauderte Jörn Schlönvoigt über seine aufregenden Pläne: In dieser längeren Auszeit möchte der GZSZ-Star neue Länder auf der Welt zu bereisen und sich anstehenden Projekten als Unternehmer widmen. Für den Vater einer 3-jährigen Tochter ist es die letzte Gelegenheit noch einmal aus dem geregelten Alltag in Deutschland auszubrechen.