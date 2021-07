GZSZ: Wo ist Nihat? Darum fehlt Timur Ülker noch länger!

Auf TVnow können Fans bereits die neuen GZSZ-Folgen bis in den August hinein anschauen. In der neusten Episode ist Lilly (Iris Mareike Steen) bereits voller Vorfreude auf ihren Liebsten, der eigentlich bald ankommen soll. Gemeinsam mit ihrem Bruder sitzt die Blondine im Club-Restaurant Mauerwerk als die Hiobsbotschaft sie erreicht. Der Blick aufs Handy trübt plötzlich ihre Stimmung: „Nihat bleibt noch länger weg, er ist noch nicht ganz im 'Vibrational Alignment' angekommen“, erklärt die enttäuschte Lilly ihrem Bruder. Nach mehreren Monaten in einem Schweigekloster in Nepal fühlt sich Nihat scheinbar noch nicht bereit in den trubeligen Alltag auf dem Kolle-Kiez zurückzukehren. Wer kann es ihm verübeln...

