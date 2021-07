GZSZ: Dieser Serien-Liebling verlässt die Soap noch heute!

Die Frage, die treue GZSZ-Fans wohl am brennendsten interessieren dürfte, lautet: Kehrt Niklas Osterloh nach seiner Baby-Pause zurück ans Set oder ist das ein Abschied für immer? Wir haben gute Nachrichten: Wie der Hauptdarsteller bereits verraten hat, wird er wieder zurückkehren! Bei GZSZ zieht es Paul auf Grund eines beruflichen Angebotes nach Kanada. Dort wird er für drei Monate in einem Öko-Resort arbeiten. Ob Emily ihren Mann nach seiner Rückkehr mit offenen Armen auf dem Kolle-Kiez empfängt steht trotzdem in den Sternen...

