Jörn Schlönvoigt & Hanna Schlönvoigt: Juhuu! Baby Nummer 2!

Bei "Instagram" hatten die Fans von Hanna nun die Möglichkeit, der Beauty ein paar Fragen zu stellen! Hanna stand ihnen dabei Rede und Antwort und gab gleichzeitig ein zuckersüßen Einblick in ihre Zukunftsplanung mit Jörn. So verriet sie auf die Frage, ob sie und Jörn noch ein zweites Baby wollen: "Ja, sicher". Wow! Was für wundervolle Neuigkeiten! Die vor allem bei ihren Fans für reichlich Jubel sorgen.

Ob die beiden sich dabei allerdings noch etwas Zeit lassen wollen, oder schon bald ihre Familie vergrößern wollen, ließ Hanna unbeantwortet! Wir können also gespannt sein, wie es bei ihr und Jörn weiter geht...