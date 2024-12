Joey Kelly: Haare ab! Das ist der wahre Grund für die Komplettveränderung

Am Ende seiner zweiwöchigen Teilnahme an der 4. Staffel "7 vs. Wild", aus der er gemeinsam mit YouTuberin Julia Beautx, Abenteurer Joe Vogel und Kampfsport-Star Flying Uwe als Sieger hervorging, kam Joey Kelly ein Gedanke: Von Kumpel Joe ließ er sich noch im Camp die Haare abschneiden. Das Kuriose: Obwohl die Teilnehmer sich bei der Show selbst mit GoPros filmen und Kelly im Verlauf der Staffel immer wieder betonte, man müsse Content liefern und in den entscheidenden Momenten draufhalten, ließen die beiden Männer diesmal die Kameras in der Tasche - offenbar, weil die Szene zu intim war.

"Joey hat mich zu sich gerufen und hat gewollt, dass ich seine Haare schneide. Und ich hab seit 40 Jahren das erste Mal seine Haare kurz geschnitten und das ist auch für mich emotional", verriet Joe Vogel im Anschluss. Zu sehen bekamen dies die Zuschauer aber nicht, konnten lediglich am Ende der Episode einen kurzen Blick auf den neuen Joey Kelly werfen.