Jogi Löw: Traurige Baby-Beichte

Man fragt sich, warum er es gerade jetzt enthüllt. Es ist doch so traurig, dazu eine intime Angelegenheit, einen Kinderwunsch zu haben, der sich nicht erfüllt – gerade für eine Frau. Möchte man das mit der ganzen Nation teilen? Jogi gibt jedenfalls zu, dass er sich schon "häufig vorgestellt" habe, wie sein Leben mit Kindern verlaufen wäre. Er und Daniela hätten es versucht, aber es sollte nicht sein. Ob das eine Rolle bei der Trennung spielte? Jedenfalls leben die beiden zwar seit 2016 getrennt, haben sich aber nie scheiden lassen. Bis heute sind sie freundschaftlich miteinander verbunden.

"Das ist natürlich sehr privat, aber meine Frau konnte keine Kinder bekommen“, sagt er und ergänzt: "Wir haben das natürlich auch immer mal wieder versucht. Aber es sollte nicht klappen." Schließlich habe er sich dann mit der Situation abgefunden. "Es gab viele andere schöne Dinge im Leben. Mit Kindern hätte ich vielleicht gar nicht so in der Weltgeschichte herumreisen und überall in unterschiedlichen Ländern tätig sein können." Natürlich hätte auch seine Karriere als gefeierter Weltmeistertrainer und weltberühmter Fußballexperte anders verlaufen können, wenn zu Hause in Freiburg Kinder herumgewuselt wären. "Aber heute denke ich natürlich manchmal, wäre schön gewesen, man hätte eigene Kinder, absolut", sagt er. Deshalb beschäftigt ihn das "Was wäre, wenn…?" auch heute noch.