Johann Lafer: Herzzerreißendes Geständnis - "Ich habe keine Liebe erfahren"

Wütend ist er deshalb nicht auf Mutter und Vater, eher versöhnlich: "Ich denke, meine Eltern haben das auch in ihrer Kindheit nicht erlebt, deshalb konnten sie mir das nicht weitergeben. "Außerdem gab es da noch eine Szene in den 80er-Jahren, an die er gerne zurückdenkt – denn die machte ihm deutlich, dass er Mama und Papa doch sehr wichtig war. In einem Fernseh-Porträt über den österreichischen Koch Eckart Witzigmann war auch Johann damals einige Sekunden zu sehen. Die Aufnahme zeigte er Zuhause. "Da haben sie bitterlich geweint und ich merkte, wie stolz sie waren. Da wusste ich, dass sie mich liebten. Sie konnten es eben nicht anders zeigen, wie Eltern das vielleicht heute mit ihren Kindern viel selbstverständlicher tun."

Bei seinen eigenen Kids Jennifer und Jonathan versucht er, es anders zu machen – damit die nicht mit dem gleichen Schicksal zu hadern haben und sich immer von ganzem Herzen geliebt fühlen. Vorbildlich!