Johanna Mross: Der Bruch mit Papa Stefan Mross ist endgültig

"Wenn es die eigene Tochter ist, ist man natürlich umso stolzer, dann sollte man das auch fördern", schwärmte Stefan Mross laut "Das Neue Blatt" einst von Johannas musikalischem Talent. So sehr hatte sich der Künstler offenbar gewünscht, dass die 21-Jährige in seine Fußstapfen tritt. Aber Fehlanzeige! Johanna macht eine Ausbildung als Konditorin und geht darin total auf. Die Musik scheint eher ein Hobby für sie zu sein. Aber auch das übt sie lieber mit Mama Stefanie Hertel und Stiefvater Lanny aus. Die drei haben die Countryband "More Than Words" gegründet und singen gemeinsam. Für Stefan muss sich das alles wie ein Stich ins Herz anfühlen! Immerhin könnte er ihr so viele Ratschläge geben, was die Branche angeht, und sie unterstützen…

Aber für seine Tochter scheint der Entertainer längst keine Rolle mehr zu spielen. In Interviews verliert die junge Frau kein Wort über ihn, schwärmt stattdessen lieber von Stiefpapa Lanny. Autsch!

