Johanna Mross: Single-Lady! Doch was steckt wirklich dahinter?

Möchte die Tochter von Stefan Mross und Stefanie Hertel einfach allein und unabhängig durchs Leben gehen, anstatt sich an einen Mann zu binden und vielleicht eine Familie zu gründen? Hat sie zwischen ihrem Job als Konditorin und als Mitglied der Band "More Than Words", mit der sie gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater Lanny Lanner die Fans begeistert, einfach keine Zeit für eine Beziehung? Oder hat sie – wie viele Kinder getrennter Eltern – schlichtweg Angst, sich einem Menschen zu öffnen und am Ende doch nur enttäuscht zu werden? Ihr Vater Stefan dürfte ihr obendrein als warnendes Beispiel dienen: Seine dritte Ehe – mit Anna-Carina Woitschack – ging ja bereits nach kurzer Zeit wieder in die Brüche.