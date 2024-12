Stefan Mross: Tochter Johanna findet neues Liebesglück in Bayern

Wie sich nun herausstellte, läuft aber aktuell nicht nur im Berufsleben alles bestens. Normalerweise plaudert sie nicht allzu sehr aus dem Nähkästchen, wenn es um ihr Privatleben geht – doch das änderte sich jetzt. Johanna ist offiziell in festen Händen! Wer genau ihr Lover ist, hat sie bis jetzt allerdings noch nicht verraten. Nur so viel: er ist aus Bayern und arbeitet als Handwerker in der Autobranche. Und: "Er nascht am liebsten Plätzchen direkt vom Blech", verriet sie. Sieht ganz so aus, als hätten sich da zwei gefunden. Ob sie der Welt also bald ihren Beau vorstellt?