Johanna Mross: So will Papa Stefan die Beziehung retten!

Johanna Mross versucht, ihr Privatleben so gut es geht von der Öffentlichkeit abzuschirmen. Ob sie noch mit Mama Stefanie und Lanny zusammen wohnt oder ob sie schon einen Freund hat, will die junge Musikerin nicht sagen. Bekannt ist jedoch, dass sie im Januar nächsten Jahres mit ihrer Ausbildung zur Konditorin fertig wird. Neben ihrer Lehre singt sie gemeinsam mit Mama Stefanie und deren Mann Lanny Lanner in der Countryband "More Than Words." Wenn es nach ihr ginge, würde sie auch in Zukunft gerne Konditorei und Musik unter einen Hut bekommen: "Ich will mit der Musik auf jeden Fall mehr machen, würde aber auch gerne noch in der Backstube stehen", erklärte die 22-Jährige InTouch Online bei der Premiere von "Tanz der Vampire" in Hamburg.