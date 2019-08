Johannes Haller & Yeliz Koc: Sex auf der Tischtennisplatte!

Reddit this

Im "Sommerhaus der Stars" ist kein Geheimnis sicher! In der letzten Folge plauderten Johannes Haller und seine Yeliz Koc intime Sex-Geschichten aus...

Gestern ging im "Sommerhaus der " mal wieder die Post ab! Bei einem Spiel sollten die Bewohner pikante Fragen mit "Ja" oder "Nein" beantworten. Dabei kamen ganz schön intime Details ans Licht...

Yeliz Koc hatte Sex auf der Tischtennisplatte

Als die Frage gestellt wurde, wer schon Sex in der Öffentlichkeit hatte, hielten fast alle das "Ja"-Schild hoch. Auch "Bachelor"-Babe Yeliz Koc. Freund Johannes Haller traute seinen Augen kaum - und hakte nochmal nach. "Tischtennisplatte", gab Yeliz zu. "Auf der Tischtennisplatte? Draußen? Aufm Schulhof?", fragte Johannes fassungslos.

Johannes Haller bezahlte für Sex

Dabei ist Johannes auch kein Unschuldslamm. Laut Yeliz hat er schon mal für Sex bezahlt. "Johannes konnte das mit dem bezahlten Sex gar nicht abstreiten, weil ich sein Handy durchforstet hatte, und da habe ich so ein richtig witziges Foto gesehen. Er hatte Scheine in der Hand - und meinte: 'Wenn du kommst, kriegst du auch Geld'", plauderte sie aus. Dem 31-Jährige war die Situation sichtlich unangenehm. Verlegen schaute er in die Kamera – und schwieg. Ein Blick sagt ja bekanntlich oft mehr als tausend Worte...

